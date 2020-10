Una caminata del sábado por la tarde se convirtió en un encuentro aterrador de casi seis minutos para Kyle Burgess en un parque de Utah, Estados Unidos.

¿La razón? Fue perseguido por un puma.

El joven de 26 años se encontró con cuatro cachorros de puma cerca de un sendero en Provo’s Slate Canyon Park en Provo alrededor de las 5 pm del sábado.

Un puma adulto, probablemente la madre, comenzó a rastrear a Burgess. El felino le siseó en un momento.

Fue solo hasta que Burgess arrojó una piedra que el puma se retiró.

Comenzó a grabar el encuentro en su teléfono móvil.

Burgess comenzó a alejarse sin dejar de grabar, sin perder la calma y sin darle la espalda al animal. Mientras tanto, el felino no dejaba de seguirlo de forma amenazante, pues mostraba los dientes, tensaba el lomo y agitaba la cola, reseña milenio.

Mientras escapaba, el joven emitió varios gritos y groserías para tratar de espantar al puma: “¡Vete!”, “Soy grande”, “Vuelve con tus bebés” y “No quiero morir”.

That mountain lion video… I was out for a run in northern Minnesota in about ‘95. Ran into a mountain lion about 50 yards ahead sunning itself. Stopped and slowly started walking backwards. Luckily she just stared me down from a distance. pic.twitter.com/M0Bgi9j40e

— Ben Hanten (@benhanten) October 13, 2020