El mandato de la vacuna es poco probable para los viajes nacionales, dice el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby. No prevé un requisito de vacunación para viajar dentro de los Estados Unidos, pero dijo que es posible para algunos viajes internacionales.

Cuando se le preguntó si los pasajeros necesitarán vacunarse como condición para volar, Kirby le dijo a Victor Blackwell de CNN el miércoles que “es una cuestión del gobierno, pero sospecho que no sucederá a nivel nacional”.

El director ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, tampoco prevé que las vacunas sean un requisito para vuelos nacionales en EE. UU., Según una entrevista de mayo con Poppy Harlow de CNN.

United anunció el viernes que todos sus 67,000 empleados en los Estados Unidos tendrían que vacunarse antes del 25 de octubre o enfrentar el despido.

Kirby dice que a través del aumento de los mandatos de los empleadores, cree que Estados Unidos podría ver una tasa de vacunación del 80% al 90%.

Biden “nos pidió que hiciéramos todo lo que pudiéramos con otros directores ejecutivos o cualquier persona con la que estuviéramos en contacto para alentar a otros a hacer lo mismo”, dijo Kirby.

Sin embargo, otros tres transportistas estadounidenses no exigen vacunas a los empleados.

Los directores ejecutivos de Southwest Airlines, American Airlines y Delta Air Lines dicen que no requieren que los empleados no vacunados reciban la vacuna.

En un memorando interno obtenido por CNN, el director ejecutivo de Southwest Airlines, Gary Kelly, dijo que la aerolínea “continuará alentando fuertemente” que los trabajadores se vacunen, pero la postura de la aerolínea no ha cambiado.

El director ejecutivo de American Airlines, Doug Parker, dijo en una entrevista de podcast del New York Times que la aerolínea les está dando a los trabajadores que se vacunen a fines de este mes un día adicional de vacaciones en 2022.

Pero la compañía no está implementando un mandato, dijo.

En mayo, Delta se convirtió en la primera aerolínea importante en exigir que todos los nuevos empleados se vacunen, pero la compañía no ha emitido un mandato para todos los empleados.

