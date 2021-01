El mes pasado, Júpiter y Saturno fueron vistos es una increíble y espectacular ” gran conjunción “, única en la vida. En ese momento estuvieron más cerca en el cielo nocturno de lo que habían estado desde la época medieval. Este fin de semana podrás observar la extraña conjunción de tres planetas.

Ahora, a medida que Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar continúan separándose, se unirá un tercero, Mercurio, formando una rara conjunción de tres planetas.

Una triple conjunción se define tradicionalmente como dos planetas que se encuentran tres veces en un período de tiempo corto, pero la NASA también ha utilizado el término para referirse a tres planetas que se encuentran, explicó CBS.

El último encuentro de tres planetas ocurrió en octubre de 2015. 6 años después podremos apreciar este extraño fenómenos nuevamente.

Un trío de planetas ocurre cuando se observan los astros dentro de un círculo con un diámetro de menos de 5 grados de ancho, que se puede visualizar como tres dedos unidos a la distancia de un brazo, explicó EarthSky .

Júpiter y Saturno se han ido separando lentamente desde su extremadamente raro encuentro en diciembre, pero Mercurio acaba de aparecer a la vista, formando el triángulo planetario.

I had a beautiful view of Jupiter and Saturn last night! #PutSouthAfricansFirst pic.twitter.com/39H0MK2S4f

— SAn Nationalist 🇿🇦 (@Mzantsi_Native) December 22, 2020