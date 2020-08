Aún hay personas que no les llegó el primer cheque de estímulo. Tienen una buena noticia, el IRS dio las dos fechas en las cuales serán entregados.

Redacción MiamiDiario

En el mes de marzo el IRS entregó millones de cheques de estímulo a las familias. No obstante, muchas personas todavía esperan ese dinero, explicó CNBC.com

Ahora, el IRS anunció dos fechas que podrían servir de referencia quienes aún no han recibido sus pagos completos.

Los cheques de estímulo fueron autorizados por el Congreso en la Ley CARES e incluían hasta $1,200 para individuos o $2,400 por pareja casada, más $500 para niños menores de 17 años.

Fechas

Según el IRS la herramienta para no declarantes estará abierta a los beneficiarios federales hasta el 30 de septiembre.

Los pagos de $500 por niño elegible deberían emitirse a mediados de octubre, destacó el IRS.

El dinero llegará de la misma forma que se hizo el primer pago de estímulo. Si recibió un depósito directo, el dinero adicional también vendrá de la misma manera. Otros personas lo recibirán por correo.

Los beneficiarios que utilizaron anteriormente la herramienta para no declarantes después del 5 de mayo para ingresar información sobre sus hijos elegibles no tienen que tomar ninguna medida adicional. Los pagos automáticos saldrán en octubre, detalló el IRS.

Las familias que no cumplan con la fecha límite del 30 de septiembre aún podrán recibir los $500 como crédito en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Cómo verificar su pago

Si no sabe cuál es el estado de sus pagos use Get My Payment en el sitio web del IRS. Allí lo conocerá. Además le remitirán por correo una carta confirmando el pago suplementario.

Las familias que planean presentar declaraciones de impuestos para 2018 o 2019 deben hacerlo en lugar de usar la herramienta para no declarantes. Aquellos que no pueden acceder a la herramienta para no declarantes también pueden presentar en papel una declaración de impuestos simplificada.

