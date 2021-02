Utilizar mascarillas y mantener otras precauciones de seguridad es clave para detener la propagación del COVID-19 cuando se hace ejercicio grupal en lugares cerrados como gimnasios, reportó cnnespanol

Así lo revelan dos nuevos informes publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los dos estudios, publicados el miércoles, vinculan brotes de coronavirus durante el verano con instalaciones para hacer ejercicio en Chicago y Honolulu.

En el informe de Chicago, el 60% de las personas que asistió a clases presenciales de fitness en una instalación entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre dio positivo por Covid-19.

