Un tremendo golpe de izquierda de Óscar Valdez mientras terminaba el round 10 puso fuera de combate al campeón defensor Miguel Berchelt, quien tardó algunos minutos para mostrar movilidad en una escena espeluznante sobre la lona el sábado en el MGM de Las Vegas.

El golpe de zurda en forma de gancho directo al rostro hizo caer totalmente descompuesto a Berchelt y puso fin a una batalla de peleadores mexicanos dominada de principio a fin por Óscar Valdez, quien es ahora el campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Berchelt, quien realizaba su séptima defensa, fue trasladado de inmediato a un hospital, reportó La Opinión.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!! An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Valdez (29-0, 23 KOs), quien ha expresado que quiere ser un histórico del boxeo mexicano, puso a temblar a Berchelt desde el cuarto round con un gancho de izquierda a la cabeza, su arma más efectiva.

WHAT A KNOCKOUT 😯 @OscarValdez56 is the new WBC junior lightweight champion. #BercheltValdez pic.twitter.com/TdaJg07bdH — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 21, 2021

Berchelt evitó el nocaut milagrosamente por minuto y medio con Valdez conectándolo una y otra vez con la izquierda. Cuando el asalto finalizaba, Berchelt recibió una cuenta de protección por colgarse de las cuerdas.

.@oscarvaldez rips stunner after stunner to score the knockdown late in Round 4! War is brewing in Vegas …#BercheltValdez | Main Event LIVE NOW on ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/3r6IGF5JNf — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Berchelt (37-2), de 29 años, se repuso ligeramente en el quinto round, cuando el réferi le pedía que le mostrara algo para no tener que detener el combate, incluso pareció ganar el asalto 6, pero en el siguiente round otra vez fue castigado por un Valdez rápido, preciso, ágil, quien le conecto tremenda derecha a la cabeza.

En el noveno asalto Berchelt visitó la lona tras una gran combinación de Valdez. La pelea era una paliza de parte de Valdez, de 30 años, quien antes fue campeón mundial pluma.