Los dramas de Netflix “The Crown” y “Ozark” encabezan las nominaciones a los Critics’ Choice Television Awards. Se trata de la entrega número 26 de dicho galardón, reportó variety.

La Asociación de Selección de la Crítica anunció el lunes que “La Corona” y “Ozark” obtuvieron seis nominaciones, incluyendo el de mejor drama. La fuerza de esos espectáculos y otros le dio a Netflix un total de 26 nominaciones. HBO fue la siguiente, con 22 nominaciones,

HBO lideró el conteo con otro contendiente a mejor drama, “Lovecraft Country”, que obtuvo cinco nominaciones. Otros programas con cinco incluyen “Mrs. America” de FX (la serie limitada más reconocida); así como “Schitt’s Creek” (Pop TV) de Emmy Darling y “What We Do in the Shadows” de FX, que fueron los que más guiños dieron a una comedia.

“La Corona” también consiguió nominaciones para las estrellas Olivia Colman y Emma Corrin (que competirán en la categoría de actriz de drama), Josh O’Connor (actor de drama), Gillian Anderson (actriz de reparto de drama) y Tobias Menzies (actor de reparto de drama).

Los otros asentimientos de “Ozark” incluyen el de actor de teatro para Jason Bateman, actriz de teatro para Laura Linney, actor de reparto para Tom Pelphrey, y actriz de reparto para Julia Garner y Janet McTeer.

Además de “La Corona” y “Ozark”, la ecléctica categoría de drama incluye “Mejor Llama a Saúl” (AMC), “La Buena Pelea” (CBS All Access), “Lovecraft Country” (HBO), “El Mandaloriano” (Disney Plus), “Perry Mason” (HBO) y “Esto somos nosotros” (NBC).

En cuanto a la comedia, además de “Schitt’s Creek” y “Lo que hacemos en las sombras”, la categoría incluye “Better Things” (FX), “The Flight Attendant” (HBO Max), “Mom” (CBS), “Pen15” (Hulu), “Ramy” (Hulu) y “Ted Lasso” (Apple TV Plus).

The Crown

Un dato a considerar es que las nominaciones de este año incluyen una nueva categoría para el cortometraje (dominado por el recién llegado Quibi en su primera -y única- temporada), mientras que los nominados no fueron anunciados para una categoría de serie animada.

Otro cambio tiene que ver con la reducción del número de nominados de actuación: De ocho a seis en la categoría de actor y actriz de teatro, y de siete a seis en la mayoría de las demás categorías de actuación.

Además de Quibi, otros recién llegados al streaming incluyeron a HBO Max, con dos nominaciones (ambas por “El asistente de vuelo”). La protagonista de Netflix se vio reforzada por la categoría especial de comedia, en la que consiguió las seis nominaciones para barrer la categoría.

La mayoría de los ganadores del año pasado no fueron elegibles debido a la interrupción, retrasos en la producción relacionados con el COVID-19 o el final de su serie – programas como “Fleabag”, “Watchmen” y “Succession”. Eso puede abrir la puerta a más caras nuevas.

Taye Diggs regresa por tercera vez consecutiva como anfitrión de los Premios de la Crítica, que se emitirán el domingo 7 de marzo a las 7 p.m. ET en The CW. (Los nominados serán anunciados el 7 de febrero.) La 26ª entrega de los Premios de la Crítica será producida por Bob Bain Productions y Berlin Entertainment.

Vea la lista completa de las nominaciones a los 26 Premios Anuales de la Crítica de Televisión abajo:

SERIE DE DRAMA

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“The Good Fight” (CBS All Access)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Perry Mason” (HBO)

“This Is Us” (NBC)

Last year’s winner: “Succession” (HBO)

ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman – “Ozark” (Netflix)

Sterling K. Brown – “This Is Us” (NBC)

Jonathan Majors – “Lovecraft Country” (HBO)

Josh O’Connor – “The Crown” (Netflix)

Bob Odenkirk – “Better Call Saul” (AMC)

Matthew Rhys – “Perry Mason” (HBO)

Last year’s winner: Jeremy Strong – “Succession” (HBO)

ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMATICA

Christine Baranski – “The Good Fight” (CBS All Access)

Olivia Colman – “The Crown” (Netflix)

Emma Corrin – “The Crown” (Netflix)

Claire Danes – “Homeland” (Showtime)

Laura Linney – “Ozark” (Netflix)

Jurnee Smollett – “Lovecraft Country” (HBO)

Last year’s winner: Regina King – “Watchmen” (HBO)

ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA DE TELEVISIÓN

Jonathan Banks – “Better Call Saul” (AMC)

Justin Hartley – “This Is Us” (NBC)

John Lithgow – “Perry Mason” (HBO)

Tobias Menzies – “The Crown” (Netflix)

Tom Pelphrey – “Ozark” (Netflix)

Michael K. Williams – “Lovecraft Country” (HBO)

Last year’s winner: Billy Crudup – “The Morning Show” (Apple TV Plus)

ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Gillian Anderson – “The Crown” (Netflix)

Cynthia Erivo – “The Outsider” (HBO)

Julia Garner – “Ozark” (Netflix)

Janet McTeer – “Ozark” (Netflix)

Wunmi Mosaku – “Lovecraft Country” (HBO)

Rhea Seehorn – “Better Call Saul” (AMC)

Last year’s winner: Jean Smart – “Watchmen” (HBO)

SERIES DE COMEDIA

“Better Things” (FX)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“Mom” (CBS)

“Pen15” (Hulu)

“Ramy” (Hulu)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

“What We Do in the Shadows” (FX)

Last year’s winner: “Fleabag” (Amazon Prime Video)

ACTOR EN SERIES DE COMEDIA

Hank Azaria – “Brockmire” (IFC)

Matt Berry – “What We Do in the Shadows” (FX)

Nicholas Hoult – “The Great” (Hulu)

Eugene Levy – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Jason Sudeikis – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Ramy Youssef – “Ramy” (Hulu)

Last year’s winner: Bill Hader – “Barry” (HBO)

ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

Pamela Adlon – “Better Things” (FX)

Christina Applegate – “Dead to Me” (Netflix)

Kaley Cuoco – “The Flight Attendant” (HBO Max)

Natasia Demetriou – “What We Do in the Shadows” (FX)

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Issa Rae – “Insecure” (HBO)

Last year’s winner: Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag” (Amazon Prime Video)

ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

William Fichtner – “Mom” (CBS)

Harvey Guillén – “What We Do in the Shadows” (FX)

Daniel Levy – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Alex Newell – “Zoey’s Extraordinary Playlist” (NBC)

Mark Proksch – “What We Do in the Shadows” (FX)

Andrew Rannells – “Black Monday” (Showtime)

Last year’s winner: Andrew Scott – “Fleabag” (Amazon Prime Video)

ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Lecy Goranson – “The Conners” (ABC)

Rita Moreno – “One Day at a Time” (Pop TV)

Annie Murphy – “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Ashley Park – “Emily in Paris” (Netflix)

Jaime Pressly – “Mom” (CBS)

Hannah Waddingham – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Last year’s winner: Alex Borstein – “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video)

SERIE LIMITADA

“I May Destroy You” (HBO)

“Mrs. America” (FX)

“Normal People” (Hulu)

“The Plot Against America” (HBO)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“Small Axe” (Amazon Studios)

“The Undoing” (HBO)

“Unorthodox” (Netflix)

Last year’s winner: “When They See Us” (Netflix)

PELÍCULA DE TELEVISIÓN

“Bad Education” (HBO)

“Between the World and Me” (HBO)

“The Clark Sisters: First Ladies of Gospel” (Lifetime)

“Hamilton” (Disney Plus)

“Sylvie’s Love” (Amazon Prime Video)

“What the Constitution Means to Me” (Amazon Prime Video)

Last year’s winner: “El Camino: A Breaking Bad Movie” (Netflix)

Si desea leer la nota completa en inglés, pulse el siguiente enlace: variety