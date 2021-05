Este sábado se se reveló a través de una nota interna que la policía de Miami está en apuro, debido a la desaparición de un armamento.

Se trata de 25 rifles AR-15 que están desaparecidos desde el miércoles en la mañana, luego que se hiciera el conteo del parque de arma que hay en el cuerpo policial.

“El Departamento de policía de la ciudad de Miami es una gran agencia policial, son responsables de miles de miles de propiedades, por lo que este es solo un excelente ejemplo de propiedad que, lamentablemente, no se tiene en cuenta”, dijo Stuart Kapman, ex agente especial del FBI. .

Pero el ex agente del buró de seguridad del estado, indicó que no es la primera vez, que ocurre este tipo de eventos en la policía de Miami.

Hace casi una docena de armas de hace décadas desaparecieron de la habitación de la propiedad.

Esas armas según información suministrada por efectivos policiales nunca aparecieron.

“Eventualmente resultará que se trata más de un procesamiento administrativo de trámites administrativos, lo que significa fallas administrativas internas”, dijo Kaplan.

More than two dozen semiautomatic rifles owned by the city of Miami Police Department are missing. Not stolen, M-I-S-S-I-N-G https://t.co/eJ8XCHVde0 via @YahooNews

