Novak Djokovic no terminó de la mejor manera su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El serbio había caído en la semifinal del torneo de tenis masculino de las olimpiadas, ante el alemán Alexander Zverev, lo que le truncó el sueño de disputar la final y la presea dorada el domingo.

Pero tendría la posibilidad de lograr su segundo bronce en una justa olímpica. Situación que no ocurrió, tras caer ante el español Pablo Carreño, con parciales de 6-4, (7-6) y 6-3. Para de esta manera irse con las manos vacías del certamen.

Esto hizo que cuando se retiraba de la cancha, lanzará su raqueta contra la red, justo del lado donde estaban los aros olímpicos.

Novak Djokovic to Simone Biles: “Without pressure there is no professional sport. If you are aiming to be at the top of the game you better start learning how to deal with pressure.” Also Djokovic:pic.twitter.com/60gR41Im4B — εκτορας (@Hgserrano) July 31, 2021

Djokovic confesó estar frustrado

El serbio que además no pudo conquistar el Golden Slam, que aún le pertenece a la alemana Steffi Graf, indicó que el incidente fue un momento de frustración que tenía.

“No es lindo, pero es parte de lo que soy. No me gusta hacer esas cosas, lo siento por enviar ese tipo de mensajes. Pero somos seres humanos, y a veces es difícil controlarse”, explicó Djokovic en conferencia de prensa en relación con el suceso.

Además, anunció que no intervendrá en la competencia mixtas, donde tenía posibilidades de lograr una presea.

Djokovic ha confesado que está mermado considerablemente tanto física como mentalmente y eso ha mermado su rendimiento en la cancha.

“Ayer y hoy mi nivel de tenis bajó debido a que estoy física y mentalmente exhausto, pero no me arrepiento en absoluto de haber venido a los Juegos. Creo que no hay coincidencias en la vida, que todo pasa por algo. He sufrido derrotas muy dolorosas tanto en los Juegos como en grandes torneos y en general esas derrotas me han hecho más fuerte en todos los aspectos”, confesó tras perder

Serbio pasará la página

Djokovic indicó que tras este traspié, ahora se enfocará en su próximo objetivo que será el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

“Espero que las consecuencias físicas no me den problemas de cara al US Open, pero es algo de lo que no estoy seguro ahora mismo. No me arrepiento en absoluto, lo he dado todo. Al final, cuando tú juegas por tu país es necesario hacerlo”, dijo.

Además. Expresó que estará en los venideros Juegos Olímpicos que se realizarán en París, en el año 2024.

“Lo seguiré intentando para estar en París 2024 para pelear por medallas para mi país. He decepcionado a muchos aficionados serbios. Esto es deporte. Lo di todo pero no fue suficiente. Me he dejado todo en la pista”, confesó.

Por último pidió perdón al público y comité organizador de los Juegos Olímpicos, por el bochornoso acto que protagonizó.

“Es algo que pasa en el fragor de la batalla, no está bien, por supuesto pero soy así. Hago estas cosas, pido perdón por el mensaje que transmiten. Pero todos somos seres humanos. A veces es difícil controlarse”.