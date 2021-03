Tras el anuncio de Rafael Nadal, un nuevo retiro sufrió este viernes el Miami Open, se trata del serbio y número 1 de la ATP Novak Djokovic.

El serbio anunció su salida del campeonato a través de las redes sociales, y pidió disculpas a todos los fanáticos que es lo esperaban en el torneo.

La principal razón por la cual Djokovic no estará en el Miami Open, es por las limitaciones que hay en el protocolo del Covid-19.

Dear fans, I’m very sorry to announce that this year I won’t travel to Miami to compete. I decided to use this precious time at home to stay with my family. With all restrictions, I need to find balance in my time on tour and at home. I look forward to coming back next year!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 19, 2021