La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que, con ayuda del telescopio espacial Hubble, se estudió un exoplaneta a 336 años luz de la Tierra que ha revivido la hipótesis del “noveno planeta” del sistema solar, pues tiene órbita peculiar: elíptica pero extremadamente alargada y muy inclinada (a 30 grados del plano en el que se mueven todos los demás planetas).

HD106906 b es el nombre de este gigante- tiene once veces la masa de Júpiter- que fue descubierto en 2013 con los telescopios Magallanes, del observatorio chileno Las Campanas, reportó la BBC.

Además, establecieron que el exoplaneta cuenta con un período de traslación de 15 mil años en torno a la pareja de jóvenes y brillantes estrellas, de las que separa una distancia media 730 veces la existente entre la Tierra y el Sol.

Se trata de la primera vez que expertos han sido capaces de medir el movimiento de un exoplaneta similar a Júpiter que está orbitando tan lejos de sus estrellas y más allá de un disco de asteroides.

Hubble identified a strange exoplanet that behaves like the long-sought “Planet Nine”. The 11-Jupiter-mass exoplanet is called HD106906 b.

Illustration credit: @ESA / @Hubble_Space , M. Kornmesserhttps://t.co/zGMD5tB3C0 pic.twitter.com/oA4tG8yAtU

— HUBBLE (@HUBBLE_space) December 10, 2020