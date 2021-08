Con el fin de prepararse para enviar astronautas a Marte en el futuro, la NASA comenzó a aceptar solicitudes el viernes para que cuatro personas vivan durante un año en Mars Dune Alpha.

Es un hábitat marciano de 158 metros cuadrados, creado por una impresora 3D, el cual se encuentra dentro de un edificio en el Centro Espacial Johnson en Houston, reportó Infobae.

Los voluntarios pagados trabajarán en una misión simulada de exploración marciana que incluirá caminatas espaciales, comunicaciones limitadas con la Tierra, alimentación y recursos limitados, y fallas en el equipo.

Mars is calling! 📲 Applications are open to participate in a rare and unique opportunity: the first one-year analog mission in a habitat to simulate life on a distant world, beginning Fall 2022.

Think you have what it takes? Get more details: https://t.co/lXHklAqSGy pic.twitter.com/jCpGClcr77

— NASA (@NASA) August 7, 2021