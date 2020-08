A 80 años del estreno de Rebecca, film del inolvidable Alfred Hitchcock, Netflix anunció que estrenará el próximo 21 de octubre la nueva versión de esta historia que se basa en la novela homónima de Daphne du Maurier, según publicó elnacional

Lily James (Baby Driver) y Armie Hammer (Call Me By Your Name) serán los encargados de dar vida a la narradora de la historia de la señora de Winter y a George Fortescue Maximilian, “Maxim” de Winter, respectivamente. A estos dos actores se suma en el reparto Krsitin Scott Thomas como la ama de llaves.

Como se sabe, la trama de Rebecca -dirigida por Ben Wheatley- cuenta la historia de una joven recién casada que llega a la imponente finca familiar de su esposo en una costa inglesa azotada por el viento y tendrá que luchar a la sombra de su primera esposa, Rebecca, cuyo legado vive en la casa mucho después de su muerte.

Drama, romance e intriga se unen en Rebecca, una de las muchas obras maestras de Hitchcock y su primer filme estadounidense, que arranca con una de las frases más célebres del cine: “Anoche soñé que volvía a Manderley”.

Rebecca es una película americana de thriller psicológico romántico de 1940 dirigida por Alfred Hitchcock. Fue el primer proyecto americano de Hitchcock, y su primera película bajo contrato con el productor David O. Selznick. El guión de Robert E. Sherwood y Joan Harrison, y la adaptación de Philip MacDonald y Michael Hogan, se basaron en la novela de 1938 del mismo nombre de Daphne du Maurier.

La película está protagonizada por Laurence Olivier como el melancólico y aristocrático viudo Maxim de Winter y Joan Fontaine como la joven que se convierte en su segunda esposa, con Judith Anderson, George Sanders y Gladys Cooper en papeles secundarios. La película es un cuento gótico rodado en blanco y negro. La primera esposa de Maxim de Winter, Rebecca, que murió antes de los acontecimientos de la película, nunca se ve. Su reputación y recuerdos de ella, sin embargo, son una presencia constante en las vidas de Maxim, su nueva esposa y la ama de llaves, la Sra. Danvers.

Rebecca fue estrenada en el teatro el 12 de abril de 1940. Un éxito de crítica y comercial, se convirtió en la segunda película más taquillera de 1940 y recibió once nominaciones en la 13ª edición de los Premios de la Academia, más que cualquier otra película de ese año. Ganó dos premios: Mejor Película y Mejor Fotografía, convirtiéndose en la única película dirigida por Hitchcock que ganó el primer premio. En 2018, la película fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”.

