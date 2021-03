Los datos recientes del equipo de Economic Graph de LinkedIn muestran por qué el estado de ánimo está mejorando en lugares como Salt Lake. En un análisis de 38 áreas metropolitanas importantes de EE. UU., la capital de Utah surge como la ciudad que ha logrado los mayores avances en la atracción de nuevos residentes.

Como muestra el gráfico anterior, otras áreas metropolitanas clasificadas entre las cinco principales ganadoras son Jacksonville, Florida, Richmond, Va., Sacramento, California y Cleveland. También se destacan dentro de la Florida: Tampa-St. Petersburg (No. 6) y Miami-Ft. Lauderdale (No. 9): entre los 10 primeros.

Las ciudades restantes que completan la lista son Milwaukee (No. 7), Kansas City (No. 8) y Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC (No. 10).

El análisis tiene en cuenta los patrones de migración desde abril de 2020 hasta febrero de 2021, proporcionando una tendencia de cómo los estadounidenses se han adaptado a las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Estas 10 ciudades principales comparten precios de vivienda accesibles, buena accesibilidad y una geografía espaciosa. Esa sensación de espacio se convirtió en un gran activo en 2020, lo que hizo posible salir del encierro incluso con todas las restricciones relacionadas con la salud provocadas por la pandemia.

Algunas ciudades del centro, como Cleveland, Milwaukee y Kansas City, aún no son imanes de migración, pero el movimiento de personas dentro y fuera de estas ciudades en el último año ha sido mucho más favorable que en años anteriores.

Mientras tanto, las ciudades de Sunbelt que han estado en auge durante años, en particular Jacksonville y Tampa, se convirtieron en un nuevo destino aún más deseado en 2020. La afluencia de trabajadores, según los cambios en los perfiles de LinkedIn de las personas, aumentó un 40% por encima de la tasa de salidas.

La pura matemática dice que es imposible que todas las áreas metropolitanas obtengan ganancias netas, y el año pasado ha creado una profunda mella en el atractivo de las áreas metropolitanas más grandes de EE. UU. Los datos de LinkedIn muestran que Chicago, Washington DC, Boston y Los Ángeles vieron su atractivo débil. Cada una de estas ciudades terminó entre las 10 áreas metropolitanas más bajas en términos de tendencias de migración neta.

Al final de la lista: San Francisco y Nueva York, que en los días anteriores a COVID eran destinos preciados para quienes deseaban emigrar, se destacan como las dos ciudades con la mayor caída en el atractivo migratorio.

Gran parte de estos cambios radica en que los trabajadores tecnológicos huyen de San Francisco , ya que los altos costos y el deterioro de los servicios de la ciudad cobran su precio . Adicionalmente los datos de LinkedIn muestran que la otra mitad de la ecuación se debe a la disminución de las afluencias a dichas ciudad, convirtiendo el poco deseo de vivir en ella, en el principal impulsor de los problemas migratorios de las grandes ciudades.

Stephen Whitaker , economista de políticas de la Reserva Federal de Cleveland , analizó recientemente las tendencias de la migración urbana utilizando datos de tarjetas de crédito. Descubrió que los vecindarios de las ciudades densamente pobladas en los Estados Unidos estaban teniendo una gran caída en materia de nuevos residentes. “Cientos de miles de personas que se habrían mudado a un vecindario urbano en un año típico no quisieron o no pudieron hacerlo en 2020”, escribió.

Esa caída en los centros urbanos significa que el alquiler en muchas grandes ciudades está volviendo a ser más económico. Los precios de San Francisco han caído un 17% o más en el último año, informaron recientemente los periodistas de Bloomberg John Gittlesohn y Noah Buhayar . Como explicaron, “la pandemia obstaculizó el flujo típico de jóvenes que se mudaban a la ciudad en busca de nuevos trabajos y educación superior”.

Si la vida en la ciudad de San Francisco y Nueva York ha perdido su encanto, siempre está Florida como una excelente opción. Jacksonville, Tampa y Miami no tienen perfiles económicos idénticos, pero todos están ganando atractivo para la migración debido al clima templado de Florida, el sólido mercado laboral local y los bajos impuestos. La tasa de desempleo en todo el estado de Florida es del 4.8%, dato que coloca al estado con una tasa significativamente más baja que el promedio nacional de 6.3%.

Como dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, a LinkedIn en octubre, “Estamos creando vecindarios enteros”. Los nuevos y elegantes paseos fluviales se están convirtiendo en el hogar de hoteles de cinco estrellas, mientras que industrias que van desde los servicios financieros hasta compañías farmacéuticas están impulsando el crecimiento de la economía local.

