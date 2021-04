Una nueva edificación de alta envergadura tendrán las calles de Miami, se trata del edificio de la cadena de hoteles y residencias privadas Waldorf Astoria.

Fue presentado como el edificio residencial de mayor altura al sur de la ciudad, la torre se alzará en el número 300 de Biscayne Boulevard (centro neurálgico de Miami) y tendrá una panorámica espectacular del horizonte costero e interior de la conocida como “ciudad mágica”.

El Waldorf Astoria Residences Miami albergará 360 residencias privadas, además de suites y áticos, un hotel de cinco estrellas, un restaurante exclusivo y espacios comunes como una terraza con piscina, cabañas privadas, spa, gimnasio y otros servicios.

Behold the Waldorf Astoria Hotels & Resorts #Miami! The building will be 1,049 feet tall, making it the tallest residential tower south of Manhattan. Miami’s demand for luxury condos is outpacing supply. Residences start at $1M. Call 305-343-3191 pic.twitter.com/c7OEW9HyrW

— Priscilla Gonsalves, P.A. (@PriscillaMiaRE) March 24, 2021