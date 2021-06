El presidente Joe Biden presentó una serie de incentivos importantes para las personas que aún no se han vacunado en Estados Unidos y espera que de aquí al 4 de julio, Día de la Independencia aumente favorablemente el número de personas que han recibido sus dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Las vacunas se desarrollan durante una década de investigación en virus similares … la conclusión es esta, les prometo, que son seguras”, dijo Biden, hablando desde la Casa Blanca el miércoles.

Según reseña NewsBreak el residente anunció una serie de incentivos a principios del verano para aliviar las barreras para vacunarse, como la contratación de 1,000 peluquerías y salones de belleza de propiedad negra en todo el país como parte de un esfuerzo importante para impulsar el alcance entre las comunidades de color.

“Necesitamos que vacune a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo”, dijo Biden. “Si recibe una vacuna esta semana, puede estar completamente vacunado para la semana del 4 de julio y puede celebrar el Día de la Independencia sin temor ni preocupación”

Cuatro de los proveedores de cuidado infantil más grandes del país también ofrecerán cuidado infantil gratuito a los padres y cuidadores que se vacunen o se recuperen de la vacuna el próximo mes.

Today, we are announcing a month-long effort to get 70% of adult Americans vaccinated. It will take everyone doing their part so we can declare our independence from COVID-19 and free ourselves from the grip it has held over our lives.

— President Biden (@POTUS) June 2, 2021