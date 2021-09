Los Nuevos influencers quizás no son tan nuevos porque tienen más de 70 años. Pueden llegar a 2,2 millones de seguidores, entre ellos Rihanna. Tienen un contrato de promoción con Grindr y deleitan a sus seguidores con su cómica ignorancia sobre la cultura popular.

La mayoría de las personas mayores de 50 años usan la tecnología básicamente para mantenerse en contacto con familiares y amigos, según un sondeo tomado en 2019 por la organización de jubilados AARP, pero menos de la mitad de ellos usan las redes sociales a diario para ese fin y usan más que nada Facebook.

Sólo el 37% de las personas mayores de 70 años usaban las redes sociales a diario en 2019, según el sondeo. Durante la pandemia, sin embargo, ha aumentado la cantidad de personas que se aventuran a otras plataformas, muchas veces influenciadas por personas de su misma edad, indicó Alison Bryant, vicepresidenta de AARP.

Lagetta Wayne

A sus 78 años, ha recibido mensajes de adolescentes pidiendo que sea su abuelita, mientras cultiva vegetales y los cocina en su casa en Suisun City, California, como @msgrandmasgarden en TikTok.

Wayne, quien ha acumulado 130.500 seguidores en esa plataforma desde junio de 2020, le debe su éxito en las redes sociales a su nieta adolescente. Su primer video, en que ofrece un paseo por su jardín, recibió 37.600 clics de aprobación.

Un día mi jardín se veía muy bien. Me emocioné y le pedí a mi nieta que me tomara unas fotos, relató Wayne. Ella me dijo que las iba a poner en TikTok. Y yo respondí ˜¿qué es TikTok?™ Yo jamás había escuchado de eso.

Jessay Martin

En Cathedral City, California, Jessay Martin, de 68 años, es el segundo más joven del grupo Old Gays.

Yo creí que iba a pasar el resto de mis días relajándome, pero esto está cobrando fuerza. Yo antes tenía mi semana bien estructurada: El lunes iba a trabajar en el almacén del centro de ancianos, el martes y viernes hacía yoga durante hora y media, miércoles trabajaba como recepcionista en el centro. Se me pasaban los días, sin socializar, sin ver a otras personas ni involucrarme en la comunidad gay, pero Dios mío, esto de los Old Gays lo ha cambiado todo, expresó Martin.

Los Old Gays han pulverizado los estereotipos que existían sobre la vida de los ancianos.

Sandra Sallin

Una bloguera y artista, ha acumulado paulatinamente un público de 25.300 seguidores en Instagram. Recientemente, se sumó al grupo el clavadista olímpico británico Tom Daley, quien expresó admiración por el pastel que hizo. Sallin, fanática del lápiz labial que expone sobre sus experiencias en cuanto a belleza y cocina, también comparte fotos de su pasado y otras experiencias, como cuando voló en una avioneta antigua el año pasado.

Toby Bloomberg, residente de Atlanta de 69 años, es una de las seguidoras de Sallin, a quien descubrió cuando la vio en el programa Clash of the Grandmas del canal Food Network.

Quise ampliar mis horizontes. Me sentía cada vez más vieja, que mi mundo se achicaba, que mis amigos se estaban enfermando o que se estaban mudando a otra parte, recordó.

Así es que comencé mi blog porque quería comunicarme con otros. Y a partir de allí me enteré de esto que se llama Instagram, añadió.

En realidad fue por puro accidente. Me sorprende ver que mis seguidores son gente 30 o 40 años más jóvenes, pero también hay más viejos, que están hartos y que ahora dicen ˜¿Sabes qué? Voy a empezar a ponerme lápiz labial.

La autenticidad que demuestran estos influencers ancianos es realmente refrescante. Son abuelos, bisabuelos, cónyuges. Cada vez se sienten más cómodos con su propia identidad.