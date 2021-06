En Sudáfrica sucedió algo inimáginable, una mujer rompió el récord Guinness de la mayor cantidad de niños nacidos en un solo parto al dar a luz a diez bebés en la ciudad de Pretoria.

Si, Gosiame Thamara Sithole, tuvo a 10 bebés, y ahora es madre de decuples, una mujer de 37 años de la provincia de Gauteng, una región de Sudáfrica donde se encuentran las dos ciudades más importantes del país, Pretoria y Johannesburgo.

De acuerdo con medios locales, los médicos habían detectado solo ocho bebés en los chequeos previos al parto, por lo que fue una sorpresa que finalmente nacieran diez niños.

Teboho Tsotetsi, el esposo de Sithole, confirmó que fueron siete niños y tres niñas, y que el parto se llevó a cabo por cesárea a las 29 semanas de embarazo. Reseñó Infobae.

“Son siete niños y tres niñas. Estaba embarazada de siete meses y siete días. Yo estoy feliz. Estoy emocionado. No puedo hablar mucho. Hablemos de nuevo por la mañana, por favor “, dijo Tsotetsi al medio local.

La mujer ya había tenido hijos anteriormente, una pareja de gemelos que hoy tienen seis años. Ella le dijo a Pretoria News que su embarazo fue natural y que no había tenido ningún tratamiento de fertilidad.

La mujer atrajo la atención de los medios por lo monumental de su embarazo y porque podría ser candidata a romper el récord Guinness. Hace un mes, la entrevistaron en su casa pero por motivos culturales y de seguridad la entrevista no fue publicada.

Según Pretoria News en ese momento la mujer se mostró muy emocionada por su embarazo. Ella dijo estar en un estado de incredulidad pues los médicos dijeron en un primer momento que serían sextillizos y estudios posteriores mostraron que podrían ser octillizos. Esos otros dos no se detectaron de inmediato porque estaban “dentro del tubo equivocado”, dijo Sithole.

“Estoy impactada por mi embarazo. Fue duro al principio. Estaba enferma. Fue difícil para mí. Todavía es difícil, pero ahora estoy acostumbrada. Ya no siento el dolor, pero todavía es un poco difícil. Solo oro para que Dios me ayude a dar a luz a todos mis hijos en una condición saludable, y para que mis hijos y yo salgamos vivos. Me complacería “, dijo Sithole en ese momento.