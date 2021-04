Tras la muerte del joven afroamericano Daunte Wright en Brooklyn Center, Minesota, el ex presidente de EEUU Barack Obama aseguró hoy que el país debe “reinventar” sus prácticas policiales.

El joven murió a causa de un disparo durante un control policial este fin de semana en Brooklyn Center, en Minesota

Obama consideró en un comunicado que el hecho de que esta muerte haya sucedido cuando Mineápolis está albergando el juicio de Chauvin indica “no solo lo importante que es llevar a cabo una investigación completa y transparente, sino también cuán grave” se necesita “reinventar las prácticas policiales y la seguridad pública en este país.

De acuerdo con la Policía local, una agente blanca disparó de forma supuestamente “accidental” a Wright, de 20 años. La acción se produjo el domingo durante un control de tráfico en Brooklyn Center.

Our hearts are heavy over yet another shooting of a Black man, Daunte Wright, at the hands of police. It’s important to conduct a full and transparent investigation, but this is also a reminder of just how badly we need to reimagine policing and public safety in this country. pic.twitter.com/sgcbRjlApr

— Barack Obama (@BarackObama) April 13, 2021