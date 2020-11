Al menos ocho personas sufrieron heridas de bala el viernes por la tarde dentro del centro comercial Mayfair en Wauwatosa, una pequeña localidad a once kilómetros de Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin.

El alcalde de Wauwatosa, Dennis McBride, señaló en una declaración que hay un sospechoso prófugo tras el incidente y confirmó que varias personas recibieron disparos, pero ninguna de las lesiones parece ser de gravedad, reportó Infobae.

Policías desplegados en la zona ordenaron la evacuación inmediata del complejo y llamaron a los visitantes a buscar refugio, mientras el incidente se mantiene activo.

Testigos dijeron a la cadena WISN-TV que escucharon lo que creen que fueron entre ocho y doce disparos dentro del centro comercial.

La prensa señaló que ocho personas fueron trasladadas a un hospital, y que al menos dos parecían estar conscientes cuando fueron evacuadas en las ambulancias.

Autoridades de Brookfield Properties, compañía a la que pertenece el centro comercial, dijeron en un comunicado que estaban “descorazonados y enojados de que los huéspedes fueran objeto de este violento incidente” y se negaron a hacer más comentarios.

El Departamento del Sheriff del condado de Milwaukee confirmó en un tuit que sus servicios se encontraban en el lugar “en respuesta a un tiroteo”, junto con agentes de la policía de Wauwatosa.

La oficina de médicos forenses del condado de Milwaukee, que se ocupa de las investigaciones de muertes, no fue convocada al centro comercial, lo que indica que nadie murió durante el incidente.

El Mayfair Mall fue el lugar de un polémico incidente en febrero en el que un oficial de policía de la ciudad, Joseph Mensah, disparó y mató a Alvin Cole, un joven afroamericano de 17 años.

La policía afirma que Cole estaba huyendo de un arresto y Mensah, que también es afroamericanoo, dijo que disparó a Cole porque éste le apuntó con un arma. El centro comercial fue objeto de protestas esporádicas durante varios meses a raíz de esta muerte.

El fiscal de distrito del condado de Milwaukee se negó a presentar cargos contra Mensah, pero la ciudad pactó esta semana un acuerdo de separación en el que se le pagará a Mensah al menos USD 130.000 dólares para que abandone la Policía.

