Este domingo los Marlins de Miami buscaba concretar una barrida ante los Filis de Filadelfia en casa, pero el venezolano Odúbel Herrera les impidió concretar esa misión y terminaron cayendo 4 a 3.

Herrera conectó un imparable al jardín derecho ante Dylan Floro, que fue suficiente para que su compatriota Freddy Galvis pisara el plato con la carrera que colocó en ese momento arriba a los cuáqueros, en el duelo celebrado el domingo en el loanDepotPark, en Miami.

Los Marlins intentaron en la parte baja del 10° inning, dejar en el terreno a la escuadra dirigida por Joe Girardi, pero el lanzador Ian Kennedy contuvo a los peces para así darle la victoria a su equipo.

Los dirigidos por Don Mattingly, empataron el juego en la sexta entrada, gracias a que Jazz Chislolm jr llegó a la primera base por un error de Brad Miller y luego pisó el home con un imparables del quisqueyano Bryan De La Cruz.

That ball Cruzed out of here. pic.twitter.com/QfHSiqBxCi

— Miami Marlins (@Marlins) September 5, 2021