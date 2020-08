Universal Orlando ofrece boletos ilimitados hasta el 24 de diciembre. Es una forma de promocionarse entre los residentes de Florida. El parque temático fue duramente golpeado por el coronavirus de Wuhan.

El parque temático Universal Orlando ofrece una excelente oferta para los residentes de Florida, informó universalorlando.com.

Esta semana Universal Orlando dio un anuncio fenomenal. Los residentes de Florida al comprar un boleto de un día para dos parques, pueden acceder a todos los parques temáticos diariamente hasta la víspera de Navidad sin costo adicional.

Los boletos especiales ya están a la venta. Puede comprarlo hasta el 30 de septiembre 2020.

Ademas, no hay fechas restringidas para la oferta promocional.

Si desea conocer más detalles de esta oferta visite el siguiente enlace: Universal Orlando .

Después que la pandemia del coronavirus de Wuhan golpeó fuertemente la economía de EE.UU. Florida no escapó de esta realidad.

El condado de Orange, lugar donde se ubican los parques temáticos de Disney y otras empresas fue una de las zonas que más sufrió por la pandemia. Miles de negocios cerraros. Miles de personas perdieron sus empleos.

El 3 de junio, Universal Orlando Resort reabrió varios de sus hoteles como preámbulo a la reapertura de sus parques temáticos.

Ese día varios de sus huéspedes visitaron las atracciones. Pero algunos visitantes aparentemente no cumplieron con la norma del distanciamiento social para evitar que el coronavirus continúe propagándose en Florida.

A set of four buses arrived shortly after this, it’s unknown whether everyone will be able to get on given social distancing guidelines https://t.co/gtfdxXENFv

— Universal Parks News Today (@UniNewsToday) June 3, 2020