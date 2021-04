Luego de varios rumores y especulaciones, este jueves se oficializó la ruptura de la relación amorosa entre la cantante de origen puertorriqueño Jennifer López (JLO) y el expelotero dominicano Alex Rodríguez (A-Rod).

El anuncio fue reseñado, por la revista People, en la que destaca parte del comunicado que emitieron ambas personalidades, anunciando la decisión.

“Nos dimos cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos que así continúe siendo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios conjuntos y proyectos”, dice parte del comunicado.

En el texto ambos agradecieron a sus fanáticos por estar pendiente y seguirlos, durante el periodo que estuvieron juntos.

“Gracias a todos por haber enviado palabras amables y de aliento”.

Los rumores de la separación llegaron luego que JLo publicara unas imágenes, en la que no tenía su anillo de compromiso.

Ambos indicaron que la separación lo hicieron en buenos términos, para no causarle daños a los pequeños Emme y Max (hijos de Arod) y Ella y Natasha (Hijas de JLo).

Rumors that JLo and ARod were breaking up have swirled for weeks​ https://t.co/BDsv5JtvEy

— FOX26Houston (@FOX26Houston) April 15, 2021