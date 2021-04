Créditos fotográficos: The Associated Press (AP) vía NBC News

Los huéspedes y visitantes del Kahala Hotel & Resort en Honolulu, Huawaii, vivieron un peligroso episodio dentro de sus instalaciones, luego de que un oficial naval de alto rango de la Armada, salió a través de su habitación a dispararle a todo el personal que labora allí, por lo que se inicio un enfrentamiento que se extendió hasta 10 horas. Al menos así lo señala un informe.

De acuerdo a un medio local, el sujeto disparó por primera vez a través de la puerta de la unidad en la que estaba hospedado, cuando los efectivos de seguridad del lugar le llamaron a la puerta. La tensión en el lugar comenzó a las 6 de la tarde del sábado y se extendió hasta la mañana del domingo.

Se conoció que el hombre, quien utilizó barricadas, disparó cuatro veces más, cuando el equipo SWAT abordó el complejo y gritó su nombre. Él le respondió a su superior, al tiempo de que su familia intentara ayudar en las negociaciones. Sin embargo, se desconoce qué fue lo que hizo que iniciara la confrontación.

En la plataforma Twitter, circulan vídeos en los que se observa a los huéspedes del resort encerrados en una sala de baile, luego de haber sido evacuados de la zona de peligro. Allí fueron atendidos de inmediato. Se les entregó comida, bebida y mantas para pasar la noche, a la espera de que terminara el riesgoso evento.

Los oficiales se encargaron de despejar el área de la playa y los restaurantes frente a esta, por temor a posibles ataques “desde el balcón de su hotel”.

El episodio terminó a las 4 de la tarde con el suicidio del oficial dentro de la habitación. Se dice que citó fuentes militares seguidas de un autodisparo. Fuentes revelaron que el hombre se hospedaba en el lugar con su familia, a pesar de que tenía su residencia a 30 millas del resort. Sin embargo, al momento alojarse estaba solo.

Aquí, te dejamos los videos de cómo ocurrió el hecho que hizo llorar de los nervios a los huéspedes y visitantes del Kahala Hotel & Resort:

#BREAKING: Video of Kahala Resort & Hotel guests on lockdown in a ballroom. HPD on scene after shots fired. Courtesy: Kae Techaprasert. @KHONnews pic.twitter.com/rJWIYIoKwE — Kristy Tamashiro (@kristytamashiro) April 11, 2021

Inside #Kahala Hotel main lobby, where guests continue to remain locked down with a barricade situation. Courtesy: Corey Funai pic.twitter.com/mzg15nwO68 — Sam Spangler (@SamSpanglerHI) April 11, 2021

Another view from inside #Kahala Hotel lobby — people sheltering in place as crews respond to armed man holed up in 4th floor room pic.twitter.com/b9O1Mn8l4l — Tom George (@TheTomGeorge) April 11, 2021

Fuente:foxnews.com