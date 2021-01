A través de su cuenta de Twitter, el actor estadounidense y excampeón de lucha libre Dave Bautista ofreció una recompensa de 20.000 dólares por información que ayude a encontrar a la persona que grabó la palabra ‘Trump’ en el lomo de un manatí en las aguas de Florida, reportó repretel

Los manatíes son una especie marina que se encuentra en peligro de extinción y causarles daño puede ser penado con una multa de 50.000 dólares y hasta un año de cárcel, según el Centro para la Diversidad Biológica de Saint Petersburg, en Florida.

Un dato a considerar es que la recompensa anunciada por Bautista se añadiría a los 5.000 dólares ofrecidos por las autoridades del estado por cualquier información sobre el autor de la acción.

El manatí con la inscripción en su piel fue encontrado el 10 de enero en las aguas del río Homosassa, donde estos mamíferos vienen en busca del aguas cálidas. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos abrió una investigación para encontrar al culpable.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

