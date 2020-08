El Departamento de Salud de Florida informó que se darán pruebas gratuitas de coronavirus en dos nuevos sitios en el condado de Lee el 25 y 27 de agosto.

El Departamento de Salud de Florida en el condado de Lee, así como el gobierno del condado están proporcionando los sitios.

El que se llevará a cabo el martes 25 de agosto, será de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. en el Centro Recreativo North Fort Myers ubicado en 2000 N Recreation Parkway.

Mientras que la del jueves 27 de agosto, será de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. en el Centro de Recreación para Veteranos ubicado en 55 Homestead Road South en Lehigh Acres.

El personal tendrá 300 pruebas disponibles en cada sitio para cualquier persona de cuatro años o más, según los funcionarios locales que dirigen los sitios.

Las autoridades indicaron que los niños serán remitidos al Departamento de Salud de Florida en el condado de Lee. No se necesitan citas ni órdenes médicas.

The Florida Department of Health in Lee County (DOH-Lee), in partnership with Lee County Government, will be providing free walk-up COVID-19 testing throughout Lee County during the month of August. Please find this week's schedule below. pic.twitter.com/6MHBiu2SiC

— Lee County Government (@LeeCountyFLBOCC) August 23, 2020