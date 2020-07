Ivanka Trump enfrenta una ola de críticas incómodas después de tuitear una foto de ella sosteniendo una lata de frijoles Goya. El tweet de la hija del presidente incluye el eslogan de Goya, “Si es Goya, tiene que ser bueno”, tanto en inglés como en español. También publicó la imagen en sus páginas de Facebook e Instagram.

La publicación de Trump en las redes sociales llega días después de que el CEO de Goya, Robert Unanue, elogió a Trump durante un evento la semana pasada en la Casa Blanca. “Todos somos verdaderamente bendecidos al mismo tiempo por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor”, dijo Unanue.

Los comentarios de Unanue provocaron un boicot a Goya , que se considera la mayor compañía de alimentos de propiedad hispana en los Estados Unidos. En respuesta , Unanue dijo que “no se disculpaba” y calificó la campaña #BoycottGoya como un intento de “represión del discurso”.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020