OMS alerta que el COVID-19 es diez veces más mortífero que la gripe A(H1N1)

Como se recordará, la pandemia provocada por el virus A(H1N1)dio pie a campañas masivas de vacunación.

Un dato a considerar es que los países occidentales, en particular los europeos, y la OMS fueron criticados por una movilización que se consideró sobredimensionada ya que cada año, la gripe estacional deja entre 250.000 y 500.000 muertos, según las autoridades sanitarias mundiales.

No obstante, mientras se consigue una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, la OMS exhorta a los países a poner en marcha campañas de diagnóstico generalizadas entre los casos sospechosos, ponerlos en cuarentena y hacer un seguimiento de sus contactos.

The experts are asking everyone to follow recommendations to prevent the transmission of the #COVID19 and protect the health of all of us. They also thank everyone for trusting the scientific community. https://t.co/n6jpqhMTbA

Pero Tedros Adhanom Ghebreyesus admite que en la «era de la globalización que el riesgo de que se reintroduzca y resurja el COVID-19 está latente».

Agregó que «al final, la puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser necesarios par interrumpir totalmente la propagación».

Otro elemento a evaluar es que ante la falta de test y la congestión de muchos hospitales por los infectados, los gobiernos han puesto en marcha medidas de confinamiento que han supuesto la paralización de sectores de la economía.

Under WHO’s coordination, a group of experts from across the world is working towards the development of vaccines against #COVID19.

Here is the full list of experts: https://t.co/n6jpqhMTbA #coronavirus pic.twitter.com/TjOi7mmo3V

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2020