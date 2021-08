La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el pasado miércoles posponer las vacunas contra el COVID-19 de refuerzo hasta al menos finales de septiembre, dijo el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

“La OMS está pidiendo una moratoria sobre los refuerzos hasta al menos finales de septiembre para permitir que al menos el 10% de la población de todos los países pueda vacunarse. Para que eso suceda, necesitamos la cooperación de todos. Especialmente del puñado de países y empresas que controlan el suministro mundial de vacunas”, dijo el director de la OMS.

Agregando “incluso mientras cientos de millones de personas todavía están esperando su primera dosis, algunos países ricos se están moviendo hacia las dosis de refuerzo”.

El objetivo de la medida es asegurar que al menos el 10% de la población de cada país quede vacunada para septiembre y el 30 % para finales de año.

“Hasta ahora se han administrado más de 4.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. Más del 80% ha ido a países de ingresos altos y medios altos, a pesar de que representan menos de la mitad de la población mundial”, añadió.

Alemania, el Reino Unido e Israel han anunciado planes para proporcionar inyecciones de refuerzo a determinadas poblaciones vulnerables, detalló CNN.

Si bien Tedros dijo que entendía la preocupación de todos los gobiernos por proteger a su gente de la variante delta, afirmó que “no podemos ni debemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más mientras las personas más vulnerables del mundo permanecen desprotegidas”.

