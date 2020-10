La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha iniciado una campaña en la que pide a las personas de todo el mundo que se graben interpretando la clásica canción de los años 70 We are family.

El objetivo de la institución es convertir este tema en el himno de lucha contra la pandemia de la Covid-19, reportó 20minutos.

Así lo ha anunciado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. La iniciativa, además, será impulsada por Natasha Mudhar, presidenta de la organización The world we want y contará con la colaboración de la cantante Kim Sledge, del grupo Sister Sledge.

Los beneficios obtenidos de la venta de esta edición especial del tema serán destinados a la Fundación de la OMS.

Launching today, the #WeAreFamily video campaign will invite people worldwide to star in the music video, recording videos of themselves with their close family and friends singing the song and then sharing this on their social media channels. https://t.co/xNGVS4iKaM pic.twitter.com/3c0qdsyYPS

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 19, 2020