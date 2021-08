La Organización Mundial de la Salud (OMS) no aprueba que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en ningún país, aunque sí defiende la importancia de inmunizarse, aclaró hoy una portavoz de la agencia ante el hecho de que varios países estén considerando imponer su obligatoriedad.

«En general, la OMS se opone a cualquier vacunación obligatoria», resumió en rueda de prensa la portavoz de la organización Fadela Chaib.

No obstante, «debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas, y lo importantes que son», aseguró la fuente oficial, quien matizó que dichas vacunas son sólo «una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos» para combatir la pandemia de COVID-19

Los expertos de la OMS han reiterado a lo largo de este año que las vacunas no bastan en la lucha contra el coronavirus y deben combinarse con las medidas sanitarias que ya el pasado año se generalizaron para frenar los contagios.

.@WHO issued a statement on advancing the next series of studies to find the origins of the #COVID19 virus. It is vitally important to know how the pandemic began so that we can be better prepared for the next one. https://t.co/gM2eNS9gsT https://t.co/v3tD6lNyZq

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 12, 2021