El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que dos ondas tropicales amenazan con convertirse en depresiones tropicales esta semana en el Atlántico, mientras que una tercera se formó este miércoles, según reportó nbcmiami

Se prevé que uno de los sistemas meteorológicos que se pronostica se fortalecerá hasta convertirse en depresión tropical se encuentra al este del mar Caribe con lluvias desorganizadas y truenos.

En su boletín de las 8:00 am el CHH vaticinó que “algún desarrollo gradual de este sistema es posible este día mientras cruza el centro del mar Caribe. Después se desplazará lentamente hacia el oeste-noroeste y se convertiría en una depresión tropical a finales de la semana o el fin de semana cuando alcance el noroeste del mar Caribe”

Un dato a considerar es que esta onda tropical, que está cerca de las costas de Venezuela y Colombia, tiene 80 por ciento de probabilidad de que se transforme en depresión tropical.

El sistema meteorológico que posiblemente se forme en depresión tropical en uno a dos días es la baja presión atmosférica que está ubicada a unas 1,000 millas al este de las islas de Barlovento y que está arrojando lluvias y ocasionando truenos en la zona.

“Condiciones ambientales son favorables para un desarrollo y se espera la formación de una depresión tropical en uno a dos días cuando el sistema se mueva hacia el oeste-noroeste a 15 o 20 millas por hora y cruce zonas del centro y oeste del Atlántico”, pronosticó el CNH en su boletín de las 8:00 a.m.

Here's the 7-day forecast with spaghetti models for both tropical waves. The wave in the central Atlantic poses "potential" impacts for the northern #LeewardIslands, #PuertoRico, #Hispaniola, #Cuba and possibly the #Southeast and/or #GulfofMexico. Stay with @nbc6 pic.twitter.com/gdUXXJo4hP

— Adam Berg (@AdamBergNBC6) August 19, 2020