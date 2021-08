La plataforma OnlyFans da marcha atrás en su decisión de prohibir contenidos sexuales. El anuncio había generado inquietud para influenciadores y usuarios.

El sitio web OnlyFans, conocido por su contenido subido de tono y que ganó popularidad durante la pandemia, había anunciado el jueves que censuraría todo contenido “sexual explícito” a partir de octubre.

La empresa basada en Gran Bretaña, que declara tener dos millones de “creadores de contenidos” remunerados por subir fotos y videos, indicó que permitiría la desnudez dentro de una “política de uso aceptable” aún en definición, detalló la agencia AFP.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021