Los funcionarios de la ciudad de Hallandale Beach al sur de la Florida, emitieron una orden para que los residentes hirvieran luego de que trabajadores pasaran la noche reparando una tubería rota.

Como aún no pueden garantizar la potabilidad del vital líquido, era necesario emitir la orden y alertar a los residentes.

Estos equipos especiales equipos repararon una tubería en la 427 Golden Isles Drive, durante la noche del jueves.

Crews worked through the night repairing breaks at 427 Golden Isles Drive. There is a boil water notice in place for 427 Golden Isles Drive. If you live at this address, bring your water to a boil for 1 minute before drinking, cooking, brushing teeth, or making ice with it. pic.twitter.com/1y7I4Mna4d

— Hallandale Beach (@MYHBeach) July 17, 2020