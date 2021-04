El orfebre Michael Saiger quien el año pasado cuando inició la pandemia estaba diseñando joyas en su taller de Miami pasó de la noche a la mañana a ganar una licitación para suministrar productos de bioseguridad al gobierno del Reino Unido.

La licitación que ganó el orfebre Saiger fue de £ 271 millones, uno de los negocios más altos que se haya visto en el Reino Unido.

“Estoy en las fábricas desde los 20 años. Diferentes países se especializan en diferentes técnicas de fabricación. Es muy complejo, pero alguien es bueno para estampar o alguien es mejor para fundir o pulir. Hay tantos tipos diferentes de fábricas y todas se especializan en ciertas cosas “.

El orfebre indicó que en la actualidad está obsesionado por hacer los productos de seguridad, para el gobierno del Reino Unido.

“Estoy obsesionado con el abastecimiento de productos. No fabricamos el mismo producto en una sola fábrica”.

Además de suministrar los productos para el Reino Unido también lo hace, para distintas empresas en varios condados de Florida.

