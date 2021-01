A pesar que aún no se conoce el inicio de la temporada 2021 de la National Woman Soccer League, el conjunto del Orlando Pride se reforzó para estar listo para el campeonato.

El Draft de la NWSL finalizó la semana pasada, y el Orlando Pride tomó como refuerzo a las jugadoras: Viviana Villacorta, Mikayla Colohan, Kerry Abello y Kaylie Collins

Para el entrenador, Marc Skinner, estas incorporaciones ayudarán en el sistema táctico del conjunto que aspira alzar el título en el 2021.

El conjunto de la Florida presentó el palmares de las jugadores que podrían sobresalir en la campaña 2021,

Meggie Dougherty Howard, es una jugadora que llegó proveniente de Washington Spirit, y se espera que pueda ser un factor primordial en el ataque.

Congratulations to former @davishighdarts soccer star Mikayla Colohan, who was selected by the @OrlandoPride in the @NWSL draft last week! #MyReasonWhy https://t.co/iDRohtZxaH

— UHSAA (@UHSAAinfo) January 19, 2021