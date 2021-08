El alcalde de Orlando Buddy Dyer señaló, “Nuestros socios en Orlando Utilities Commission están pidiendo a los residentes y negocios que limiten el riego del césped y el lavado de automóviles. Muchos pacientes no vacunados y en estado crítico requieren oxígeno líquido (que OUC usa para tratar nuestra agua) en los hospitales y tiene una gran demanda a nivel nacional”.

La ciudad estadounidense de Orlando solicitó este viernes reducir “inmediatamente” el consumo del agua debido a que el oxígeno líquido que se requiere para su tratamiento se está usando para atender pacientes de la covid-19 ante la explosión de hospitalizaciones en Florida y la escasez nacional del producto.

El alcalde Buddy Dyer explicó hoy que hay una “gran demanda nacional” de oxígeno líquido y pidió a la comunidad y a las empresas abstenerse de regar el césped y lavar sus vehículos durante al menos una semana.

“Es otro resultado de lo que sucede cuando los residentes no se vacunan y enferman gravemente y necesitan tratamiento y apoyo médico urgente”, se lamentó Dyer durante una rueda de prensa.

La Comisión de Servicios Públicos de Orlando (OUC, en inglés) precisó que el oxígeno líquido con el que se trata el agua de la ciudad se están desviado a los hospitales.

Las autoridades locales señalaron que de los 10 camiones de suministro semanal de oxígeno líquido para el tratamiento del agua potable se está reduciendo a siete o cinco debido a la escasez debido al creciente números de hospitalizaciones, que hoy superan las 17.000 en Florida.

La OUC subrayó que es crucial reducir el riego del césped y jardines, ya que representa el 40 % del uso de agua en el centro de Florida, sede de los parque temáticos de Universal y Disney.

La Alcaldía agregó que si no se reduce el consumo del agua se verán obligados a emitir un aviso para hervir el líquido antes de consumir.

Según cifras de agencias federales, al día de hoy hay hospitalizadas 17.198 personas en 258 hospitales del estado, y solo existe un 6,9 % de disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos.

Por segunda semana consecutiva el Departamento de Salud de Florida informa de más de 150.000 nuevos casos de coronavirus.

Según los nuevos datos, se presentaron 150.118 nuevos casos durante la semana pasada, inferiores a los 151.468 de la anterior. EFE

