Otorgan insignias conmemorativas del Super Bowl LIV a oficiales de Miami Beach

El Departamento de Policía de Miami Beach recibió el martes las nuevas insignias LIV del Super Bowl de la NFL.

El departamento tuiteó una foto de la nueva insignia dorada y azul con el logotipo del Super Bowl, que se llevará a cabo el 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, reportó Local10.

Jefe Adjunto Pablo Acosta escribió: “Cada placa es comprado por el oficial fuera de su propio bolsillo.”

Alrededor de 100 oficiales ordenaron las insignias certificadas por la NFL por $ 80 y pagaron $ 20 por envío, según el oficial Ernesto Rodríguez, portavoz del departamento. Las insignias también vienen en plata.

El capitán Steven Feldman lució con orgullo su nueva placa conmemorativa el martes durante un evento con miembros de la industria hotelera.

El parque temático interactivo Super Bowl Experience se llevará a cabo del 25 de enero al 1 de febrero en el Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Dr., en South Beach.

.@MiamiBeachPD is #SBLIV ready! Commemorative Badges and all!!

Come celebrate the @NFL’s 100th season and all that @MiamiBeachNews has to offer.

Who will it be? @Titans @49ers @packers @Chiefs ??? https://t.co/5ir6dWPve5 pic.twitter.com/Y1WyQcDOlX

— Steven L. Feldman 🇺🇸🇩🇴 (@StevenLFeldman) January 14, 2020