El 6 de enero Estados Unidos vivió un capítulo de su historia sin precedentes, un grupo de seguidores del presidente Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio. Ahora el FBI busca a los alborotadores. Por una foto viral se identificó a otro residente de Florida.

Mientras, el FBI busca la ayuda de los ciudadanos para identificar a los alborotadores que irrumpieron violentamente en Capitol Hill el pasado miércoles. El hombre que fue capturado en una foto viral, sonriendo y saludando mientras se llevaba un atril de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue identificado por residentes de su comunidad de Florida.

Anteriormente, otros ciudadanos de Florida ya habían sido identificados.

La fotografía viral fue tomada por Win McNamee de Getty Images. Esta se difundió rápidamente en las redes sociales tras los informes del caos que estallaba en la capital de la nación, reportó Fox News.

Los residentes de; condado de Parrish, ubicado en Florida, a unas 40 millas al sur de Tampa, reconocieron al hombre y lo identificaron como Adam Christian Johnson, (36 años), informó el Bradenton Herald .

Otros usuarios en las redes sociales publicaron capturas de pantalla de lo que parecían ser las cuentas de redes sociales del hombre que lo mostraban en las protestas en Washington, DC.

El periódico dijo que un conocido de Johnson confirmó su identidad a sus reporteros.

Las autoridades no han identificado oficialmente al hombre de la foto ni han nombrado a Johnson como una persona de interés.

Fox News no pudo confirmar de inmediato la identidad del hombre..

El FBI no respondió de inmediato cuando se le preguntó por correo electrónico si Johnson era una persona de interés. El Departamento de Policía Metropolitana de DC le dijo a Fox News que no han confirmado la información con fuentes externas.

El FBI y el Departamento de Policía Metropolitana de DC buscan personas de interés después de que estalló la violencia en Washington, DC,, mientras el Congreso intentaba afirmar la victoria del presidente electo Joe Biden en el Colegio Electoral.

En un tuit la agencia federal indicó, “El FBI busca identificar a las personas que instigan la violencia en Washington, DC Aceptamos información y medios digitales que muestren disturbios o violencia en el Capitolio de los EE. UU. Y sus alrededores el 6 de enero. Si tiene información, visite http://fbi.gov/USCapitol “.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.

— FBI (@FBI) January 7, 2021