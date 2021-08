A medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando en el sur de Florida, también lo ha hecho el número de hospitalizaciones entre pacientes no vacunados.

Kevin Warshel no sufría de COVID-19 cuando pasó dos días en el Memorial Hospital West en Pembroke Pines la semana pasada.

El personal del hospital atiende a pacientes que no padecen COVID-19 mediante la instalación de espacios provisionales en salas de conferencias, cafeterías, auditorios y aulas, dondequiera que haya espacio.

“Los pacientes están alineados en los pasillos, en todas partes, deslizan una cama donde pueden”, dijo Warshel.

Warshel fue a la sala de emergencias el 11 de agosto con dolores en el pecho y necesitaba un catéter cardíaco.

"The biggest tragedy we see is a preventable loss of life" says, Dr. Aharon Sareli, chief of critcal care medicine, who oversees all of Memorial's ICUs. Learn how you can help his team. Protect yourself, your loved ones and your community. #GetVaccinated pic.twitter.com/vdq8q8VXgg

— Memorial Healthcare System (@mhshospital) August 14, 2021