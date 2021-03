En medio de las acusaciones que ha tenido que enfrentar Meghan Markle durante los últimos días, ahora fue su padre, Thomas Markle, quien volvió a arremeter en contra de ella y del príncipe Harry.

Durante una entrevista para el programa de televisión ‘Good Morning Britain’, dijo sentirse “decepcionado” tras ver la entrevista que su hija concedió a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, y dijo que no cree que la familia real sea racista, reportó El Nacional.

“Tengo un gran respeto por los royals y no creo para nada que la familia real sea racista. No creo que los británicos sean racistas. Creo que Los Ángeles es racista. California es racista, pero no creo que los británicos lo sean”, declaró.

Además, agregó que seguiría hablando con los medios hasta que los duques de Sussex hablaran con él. “La conclusión es que nunca he tenido noticias de Harry y Meghan de ninguna manera. Básicamente, lo que hago es porque no tengo noticias de ellos”, indicó.

“Si no tengo noticias de ellos en 30 días, hablaré nuevamente. Me encantaría saber de ellos. Cuando decidan hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa… Me gustaría pedir perdón por lo que hice, pero esto fue hace dos años. He intentado compensarlo. Pero estas historias en el periódico se deben a que no he tenido noticias tuyas“, añadió.

Sin embargo, aprovechó una parte de la entrevista para atacar al príncipe Harry. Markle dijo que estaba decepcionado después de ver a Meghan hablando sobre su dolor por sus acciones. “Todos cometemos errores, pero nunca he jugado al billar desnudo, y nunca me he vestido como Hitler”, dijo Thomas.

Dicho comentario se refiere a un hecho ocurrido en 2005, cuando Harry se puso un uniforme de soldado nazi con la esvástica para una fiesta de disfraces. Además, fue fotografiado en una fiesta desnudo en Las Vegas en 2012.

Durante la entrevista con Oprah, Meghan aseguró que había hecho todo lo posible para proteger a sus padres de la presión mediática, y que se sintió traicionada cuando descubrió que su papá estaba alimentando a la prensa sensacionalista.