El Departamento de Estados Unidos dio un paso adelante hacía la paternidad igualitaria, al derogar la ley que prohibía que los niños fueran reconocidos como ciudadanos norteamericanos, si ambos padres no tenían una conexión biológica.

La política anterior establecía que ambos padres debían estar relacionados biológicamente con un niño para que pudieran ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses al nacer.

Pero ahora el Departamento del estado modificó el reglamento, e indicó que un ciudadano estadounidense casado debe tener una conexión biológica para que su hijo obtenga la ciudadanía.

El Departamento de Estado estudió el caso, de de Elad Dvash-Banks y su socio, Andrew Banks, que tuvieron gemelos juntos, concebidos a través de una madre sustituta en Canadá.

Ambos cruzaron la frontera en el 2010 para contraer nupcias legalmente, pero cuando decidieron convertirse en padres, usaron un sustituto, pero cada uno de sus espermatozoides, por lo que un gemelo, Ethan, está relacionado biológicamente con Elad y el otro, Aiden, está relacionado biológicamente con Andrew.

El problema ocurrió cuando decidieron regresar a los Estados Unidos, que Dvash-Banks es ciudadano israelí, según la política anterior, Ethan tampoco estadounidense, a pesar de que Andrew Banks también es su padre.

Un juez federal dictaminó que Ethan era ciudadano al nacer en febrero de 2019, pero el Departamento de Estado apeló esa decisión más tarde ese año.

