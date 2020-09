Los Bravos de Atlanta consiguieron una impresionante victoria 29-9 sobre los Marlins de Miami con la que rompieron la marca de anotaciones de la franquicia en un encuentro en toda la historia de las Grandes Ligas de la MLB.

El equipo de Atlanta, que el día anterior había anotado solo cuatro hits ante el mismo rival, logró 11 carreras en la segunda entrada y casi igualó la marca de anotación moderna desde 1900, establecida por los Rangers de Texas cuando derrotaron por 30-3 a los Orioles de Baltimore en 2007, reportó ESPN.

Tan solo en la segunda entrada los Bravos impulsaron once carreras y era solo un adelanto de lo que se vendría. El abridor en este partido para los Miami Marlins fue el venezolano Pablo José López.

Los Bravos conectaron 23 hits, incluidos siete ‘home runs’, para anotar la mayor cantidad de puntos y carreras de toda la historia de la franquicia en Boston, Milwaukee y Atlanta. Superaron su antiguo récord por seis carreras.

Freddie Freeman impulsó otras seis carreras con tres hits, incluido un ‘home run’ de dos. Adan Duvall conectó uno de los tres jonrones del equipo durante una segunda entrada de 11 carreras, dejando fuera del juego a Pablo López (3-4).

Duvall logró otro jonrón, el duodécimo, en un quinto de seis carreras y agregó el slam en el séptimo ante Josh Smith. Grant Dayton (2-0) ganó en relevo.

.@aduvall123 is the first player in franchise history with multiple three-homer games.#ForTheA pic.twitter.com/zxMxhY94jz

— Atlanta Braves (@Braves) September 10, 2020