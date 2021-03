La Reina del Pop Madonna volvió a revolucionar las redes sociales tras publicar las fotos más atrevidas de su carrera artística.

Resulta que la intérprete de de 62 años publicó unas fotos en lencería que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Para Madonna la libertad del cuerpo femenino es uno de los motivos de su existencia.

El domingo 28 de marzo del 2021 publicó las sorprendentes fotos en lencería en su cuenta de Instagram.

La “Chica Materialista”, que cumplirá 63 años el próximo el 16 de agosto, tiene 15,7 millones de seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Ante este público, la cantautora ‘posteó’ tres ‘selfies’ en las que solo viste una boina, un ‘brallette’ con transparencias, un panti de encajes y medias que llegan hasta media pierna.

Las prendas siguen la estética de su decimocuarto álbum de estudio, ‘Madame X’ (2019). “And now for a moment of self reflection…” (“Y ahora, en un momento de autorreflexión”, en español) escribió en la descripción de las fotos.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Si bien Madonna no hace alusión a ninguna temática en específico en esta publicación, desde hace varios años ha abanderado la defensa de la sensualidad y sexualidad de las mujeres mayores.

Con este tipo de imágenes, la artista contribuye a derribar los mitos acerca de cómo se deben ver y qué tienen permitido hacer las mujeres que sobrepasan los 60 años.

La industria del espectáculo es conocida y criticada por visibilizar y dar espacios mayoritariamente a mujeres jóvenes.

Mientras tanto, las mujeres que superan los 40 años empiezan a tener menos oportunidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Esto, sin embargo, no sucede con sus pares hombres, quienes no pierden visibilidad a medida que envejecen. La cantante de La Isla Bonita también ha sido criticada por tener parejas más jóvenes que ella.

La ‘Reina del Pop’ ha señalado el hecho de que está normalizado que hombres en la industria del espectáculo salgan con mujeres mucho más jóvenes, pero que se ve mal cuando una mujer hace lo propio.

La última publicación de Madonna cuenta con 982 655 me gusta hasta la publicación de esta nota.

Fuente: ElComercio