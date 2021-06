Llegó el viernes y ya se empiezan a planificar las actividades que se pueden hacer durante el fin de semana, en la ciudad Miami. Sobre todo en el área gastronómica

Pero estos días serán especiales en la “Ciudad del Sol” serán especiales, debido que habrán distintos eventos gastronómicos para conmemorar estos días en familia.

Uno de los eventos que tendrá la ciudad de Miami será el Festival Gastronómicos, que se espera que sea de un gran impacto.

La tercera celebración anual del fin de semana gastronómicas y musical de junio del Juneteenth vuelve este fin de semana. Este viernes habrá un Chef Cypher y un concierto en Overtown, con música de actos de R&B clandestinos combinados con bocados (incluidas opciones veganas) y cócteles de chefs y mixólogos negros.

Pero si quiere disfrutar el inicio del fin de semana de una manera magistral, el espacio interior / exterior de 12,000 pies cuadrados del restaurante Chi se abrirá completamente al público desde este viernes.

En el interior, encontrará tres bares de servicio completo, varias áreas de salón y comedor, y un menú de cocina de fusión asiática dentro del comedor principal. Además, el salón nocturno tendrá un servicio de botella y cabinas de DJ.

