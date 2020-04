Para no perdérsela desde la comodidad de su sofá: Teatro en cuarentena

«El show debe continuar» reza el dicho y en tiempos de cuarentena debe hacerlo aunque sea en el espacio cibernético. La pandemia de COVID-19, forzó la suspensión de la oferta teatral de la ciudad que decidió reinventarse para acercarse a su público.

“Cuando se canceló todo, tocó quedarse encerrado en casa, tuve que dejar de dar los entrenamientos que estoy dando a actores”, dijo el director argentino Kevin Cass a DIARIO LAS AMÉRICAS.

De esa frustración y con deseos de no bajar el telón surgió la idea de teatro en cuarentena. El telón sube virtualmente todos los días, a las 8 p.m. y 8:30 p.m., desde el perfil en Instragram de un determinado actor que Cass anuncie en @teatroencuarentena.

“Un día conversando con una gran amiga de Argentina me dijo lo que estaba haciendo en Instagram, cada media hora cambiaban de comediantes, para que la gente se entretenga. Yo me dije: bueno, hay que hacer algo con el teatro”, contó. “Así fue cómo se me ocurrió hacer esto de teatro en cuarentena, que son actores que desde su casa leen alguna obra corta. Pero quise ir un poco más allá y no quedarme solamente con actores de Miami”, agregó.

Teatro en cuarentena consiste en una serie con la que Cass conecta a actores en diferentes partes del mundo en lecturas dramatizadas a través de Instagram Live.

La primera transmisión en vivo fue el 18 de marzo. El programa ha contado con más de 95 actores, dos en cada función y ninguno coincide en el mismo punto cardinal.

Algunos que han contribuido desde Miami son Beatriz Valdés, Gabriel Porras, Anna Silvetti y David Chocarro. Otros desde España o Alemania también han aportado a las funciones.

Teatro en cuarentena conserva el mismo estilo que ha caracterizado las puestas en escena que Cass ha dirigido, entre ellas El principio de Arquímedes, Orgasmos y La golondrina.

Para quien ha tratado temas universales en las tablas, la diversidad es esencial para contar historias con las que la mayoría se pueda identificar.

“Quise que fuera como el tipo de teatro que me gusta hacer, que no esté enfocado en un público específico sino para que cualquiera lo disfrute. Y creo que el éxito de esto ha sido que empecé a unir a actores de todo el mundo de habla hispana, un actor de Miami con uno de España, uno de Venezuela con uno de Argentina o uno de Chile con uno de Cuba. Empecé a cruzar actores que, además son conocidos. Y así empezó esto del teatro en cuarentena, la gente empezó a enterarse y a seguirlo mucho”, expuso.

A esto continuará apostando Cass cuando regrese al teatro físicamente. “Apuesto a la universalidad del teatro desde mis inicios en todas mis obras, se habla de problemas universales. He tocado temas como el abuso, la crisis, la falta de trabajo, el odio, la homofobia, esos temas universales que no solo pasan en Miami, porque hablar de lo mismo hace que el teatro no crezca”, expresó.

En cuanto al regreso al teatro tras el fin de la cuarentena, ya tiene ideado cómo será:“Quiero hacer algo bueno, así que cuando se termine la cuarentena, vamos a volver con esta propuesta teatral”, anticipó. “Con entradas a muy bajo costo, para que la gente pueda entretenerse y se vuelva a activar rápidamente con el teatro”.

Mientras pueden seguir disfrutando de buen teatro por https://www.instagram.com/teatroencuarentena/

