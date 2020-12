Si hay algo que desafía la paciencia del humano y más cuando el hambre está de por medio, es pelar un huevo cocido.

Muchas personas tardan muchísimo mientras pedazo tras pedazo pelan su proteína.

Sin embargo, el vídeo que estás por ver a continuación podría terminar con tus preocupaciones. Se trata del descubrimiento que hizo una estadounidense de 42 años de edad que estaba cansada de lo mismo.

En la grabación se muestra a Melinda Friend mientras se disponía a pelar los huevos, y grabar el proceso. Allí, la mujer dice que odia hacer eso y que quiere buscar una metodología que le permita hacer ese trabajo más sencillo.

“Nunca en mi vida me he tomado dos botellas de vino, pero tengo que enseñarles esto porque es lo más divertido que he hecho nunca. Tenía tantos huevos que pelar que decidí probar algo diferente”, expresó entre carcajadas la mujer.

En eso se muestra mientras pela ambos costados de la postura de gallina y luego utiliza su boca para el resto del proceso donde sopla y para la sorpresa de ella y de todos los que ven el vídeo, el huevo salió de su cascaron de manera fácil.

Te dejamos con el divertido vídeo:

Fuente: El imparcial

