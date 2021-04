Un nuevo escándalo involucra a la cantante mexicana Ninel Conde, y esta vez es su esposo Larry Ramos Mendoza, quien es acusado de fraude en Miami.

Un gran jurado federal en Miami emitió una acusación formal contra la pareja de Conde, por haber supuestamente obtenido $21 millones por desfalco a través de su empresa de servicios.

La acusación formal alega que Ramos atrajo a los clientes al tergiversar que: la estrategia de inversión de la compañía se basaba en un algoritmo de comercio de materias primas que había desarrollado.

Según el reporte policial, Ramos realizó este tipo de actividades desde aproximadamente diciembre de 2013 hasta junio de 2020.

Los cargos que se le acusan a la pareja de Conde son los siguientes: cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco cargos de fraude electrónico.

🚨 Ninel Conte and Larry Ramos travel to the Latin American Music Awards in Miami (Photo: Instagram @ twtlr / in ninelconde)

Colombian businessman Larry Ramos accused of cheating millionaire in US He was arrested in Florida For Fraude🚨🙌🙏🙌 https://t.co/K1UuY3sNtJ

— mzrfi (@mo9377) April 21, 2021