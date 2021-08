Entre las historias que dejó el derrumbe de Champlain Tower South, en Surfside está la de la pareja latina Rovisora.

Richard “Ricky” Rovisora y su esposa María Teresa Rovisora, fueron encontrados por las autoridades de Miami-Dade entre el 7 y 10 de julio.

Él era de origen cubano, pero tuvo la oportunidad de vivir, en países como Venezuela, El Salvador y Puerto Rico, antes de mudarse a Miami.

Mientras, María “Maituca” Teresa se crió en Madrid hasta que se trasladó a Nueva Jersey cuando era adolescente.

Pareja vivía desde el 2005 en Surfside

Ricky y Maituca —como la llamaban sus amigos— criaron a sus hijas en Miami. El condominio de Surfside, comprado en 2005, fue inicialmente una escapada de la pareja frente al mar y también una comodidad, ya que estaba situado en el centro entre la base de operaciones de Ricky entre PortMiami y Port Everglades.

“Eran miembros valiosos de nuestra comunidad de Carrollton, y nos encanta tener a Adriana y Alejandra haya sido nuestras alumna”, dijo Isabel Singletary, directora de Administración y Comunicaciones Especiales de la Carrollton School of the Sacred Heart en Coconut Grove.

Siempre eran colaboradores con la comunidad de Surfside, debido a la influencia que tenía Ricky, quien era parte de las empresas Farovi Shipping Corp., y el director de PortMiami, Juan Kuryla.

A LOVE FOR FAMILY:

A beautiful tribute to the Rovirosa Family #PortMiamiFamilyhttps://t.co/4qa2aWA5AR — PortMiami (@PortMiami) July 31, 2021

Hijas le rindieron tributo a sus padres

La pareja Rovirosa tuvo dos hija que se llaman Alejandra y Adriana, quienes le rindieron un homenaje luego que les fuesen entregado los cuerpos.

“Si eliges a las seis familias que han hecho de este puerto lo que es hoy, desde el sector privado, la familia Rovirosa es sin duda una de ellas”, dijo Kuryla. “Pero me gustaría que los lectores conocieran el tipo de hombre que era Ricky. No solo era un prototipo de hombre de negocios, sino también un alma bondadosa. Era un tipo increíblemente sensible. Una persona muy, muy, muy amable”, escribieron en sus obituarios.

Jorge Rovirosa, tío de Ricky indicó que tanto él como su esposa sentían una gran admiración por sus hijas.

“Estaba muy orgulloso de sus ellas”, dijo Jorge en una entrevista que concedió a varios medios de Miami.

Las hijas de la pareja reconocen que duelo no se irá tan fácilmente, pero que siempre tendrán un recuerdo de ambos.