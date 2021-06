Desde este viernes los amantes de los parques de diversión tendrán un espacio gigantesco, en Miami-Dade para disfrutar de todas sus atracciones.

Quail Roost Park, ubicado en ubicado en 11336 SW 186 Street en Miami, es considerado uno de los centros de atracciones de la ciudad.

La reapertura del local contó con la presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava y la Directora de Parques, Maria Nardi.

Quail Roost Park cuenta con 20.300 pies cuadrado, en el que encontrará atracciones como paredes de escalada.

También podrán disfrutar en el parque de columpios, toboganes, un área de juegos con temática de cohetes y mucho espacio abierto para asegurar el distanciamiento social.

El costo de la inversión de la renovación del establecimiento es de $ 1.1 millones.

